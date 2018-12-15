急匯款給跨國真愛 2隻豬腳保住婦人200萬

2018-12-15

警請她補充膠原蛋白 曉以大義

〔記者王捷／台南報導〕喪夫的姚婦被詐騙集團假扮的姜男纏上，以為找到第二春真愛，堅持要匯200萬元給對方，一名認識姚婦的曾姓退休警員獲悉趕來，得知姚婦每天吃豬腳補充膠原蛋白，稱太太剛好買了兩隻豬腳，請姚婦到他家吃豬腳，於餐桌上慢慢曉以大義後，姚婦才恍然大悟，遇上的其實是「假愛」，不再堅持把老本匯給對方；姚婦事後為了答謝，特地滷豬腳送到派出所，警方笑稱：「這兩隻豬腳有200萬元的價值！」

喪夫渴望第二春 網路遇高富帥

年近6旬的姚婦，丈夫往生，12月初在臉書認識由詐騙集團假扮的姜姓高富帥男子，姜男自稱小姚婦7歲，常往來港台做生意，他每天噓寒問暖，讓姚婦以為遇到第二春。

姜男13日向姚婦誆稱，退休前需要一筆錢投資，如果交易有成，就可搬來與她共度下半輩子。姚婦信以為真，立刻到銀行解除定存，準備匯200萬元給姜男，行員直覺她遇詐通報警方，警員到場費盡口舌，還用姜男的名字查出入境資料，告知這個人根本沒有入境，姚婦仍堅持對方和她「來真的」，還說這家銀行拒絕她匯錢，要到其他銀行匯錢。

邊吃豬腳邊聽勸 終於夢醒

警方勸說未果，但話語中姚婦提及認識一名曾姓退休警察，警員馬上聯繫曾男到派出所；曾男一看到姚婦，就誇她很會保養，多年來都沒變，姚婦高興地說：「是靠豬腳補充膠原蛋白，每天都吃。」曾男趁機表示妻子剛好在菜市場買回兩隻豬腳，邀姚婦到他家敘舊。

過程中，曾男詳細解釋網路詐欺案例，強調這些人都是愛情騙子，如果堅持匯款，不如先把錢領出寄放派出所，待姜男來台再親自拿給他，一番勸說終於點醒姚婦，相信對方是愛情騙子，不再匯款。

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