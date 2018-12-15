小睿睿色問：高潮沒 夫驚覺妻出軌19次

2018-12-15

小王拗 只有打嘴砲

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄1名曾姓男子3年前勾搭上在超市工作的邱姓人妻，8個月內偷情19次，事後還以LINE傳訊問邱女「高潮沒」等語；某日邱女丈夫借用妻子手機時發現姦情，怒告曾男妨害家庭，曾男辯稱「只有打嘴砲」未獲採信。法官以其觸犯19個相姦罪，將曾男判刑3年半，如易科罰金需繳126萬元，才能免除牢獄之災。

人妻回頭 獲夫原諒

據了解，曾男與邱女偷情8個月後，邱女的丈夫於2016年1月間向妻子借手機使用，意外發現妻子和暱稱「小睿睿」的曾男有露骨鹹濕的LINE對話，比如曾男問邱女「高潮沒」、「多久沒跟你老公唉唉了」等，邱夫驚覺妻子外遇，要求離婚，邱女不肯，向丈夫請求原諒，坦承從2015年3月24日至11月22日，8個月內和曾男發生性關係19次。邱夫原諒妻子，怒告曾男妨害家庭。

小王拒認罪 判3年半

高雄地院審理時，曾男堅稱2人只是打嘴砲，否認有性關係，法官不採信，痛批被告曾男訴訟2年餘，不斷飾詞否認犯罪，還表示不願與告訴人商談和解，未曾提出任何具體賠償方案，對告訴人造成的損害毫無彌補及愧疚之意，依此判刑3年半，得易科罰金；可上訴。

示意圖

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