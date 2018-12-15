貴族學校男師 猥褻男童強拍裸照

2018-12-15

〔社會新聞中心、記者楊心慧／台北報導〕台北市知名貴族學校私立復興實驗中學，驚傳小學部的男老師猥褻及強逼男學童拍裸照，檢察官指揮警方追查，本月12日將狼師拘提到案，聲請羈押禁見獲准。

校方昨表示，目前男師是請假狀態，學校已啟動危機處理與輔導機制，全面性輔導學生及協助家長處理後續事宜；一切等待司法調查，若屬實，有具體事證，校內將召開相關懲處會議，討論該師是否繼續在校任教或停聘、解聘。

手機查出裸照 狼師收押

據指出，全案是一名學生家長提告，家長發現自己孩子是老師狼爪下的受害人後，憤提告訴，檢察官指揮警方搜索、拘提，在狼師手機內發現多張男童裸照；不過該名老師否認猥褻及強逼男學生拍裸照，並稱：「完全不知道為何會被家長提告。」

猥褻幼童 最重可判10年

檢方考量被害男童指證歷歷、事發後曾出現情緒不穩等疑似創傷後壓力症候群反應，且該師手機中確有儲存多張男童裸照，除查扣手機，並認定涉案罪證明確，為免受害男童及更多學生受害，以及避免被告滅證，聲押禁見獲准。

律師丁昱仁表示，該名狼師被控猥褻小學童，一旦涉犯「加重強制猥褻罪」的罪名成立，依刑法對於未滿14歲男女為猥褻行為，可處3年以上、10年以下徒刑；另外，依兒童及少年福利與權益保障法規定，還將加重2分之1徒刑。

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