離婚諮詢初見面 人妻出軌律師

2018-12-14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市34歲已婚葛姓女子，找上小她2歲的曾姓律師諮詢法律，2人初次在律師辦公室見面，竟當場乾柴烈火發生性行為，事後又2度幽會，葛女懷孕，東窗事發後2人交惡，不但被葛女丈夫控告妨害家庭，曾姓律師也翻臉對葛女提告。

檢方調查，2016年4月16日晚間，葛女前往曾姓律師辦公室進行法律諮詢，2人相談甚歡，隨即發生性行為，之後又2度幽會，葛女因此懷了律師的孩子。

2人偷情後，曾姓律師頻頻傳訊「結婚了怎麼還會喜歡我」、「被抓到後果嚴重」，顯見他知道葛女已婚；葛女懷孕後，律師又傳訊「妳能在肚子浮出來以前，說服妳先生完成離婚登記手續嗎」等簡訊，要葛女趕緊跟丈夫離婚或墮胎。

葛女丈夫去年3月間發現2人姦情，對妻子及曾姓律師提出妨害家庭告訴，並選擇結束與妻子近3年的婚姻關係。葛女恢復自由身後，卻因官司問題與曾姓律師的感情生變，去年6月不滿律師有意疏遠，闖入諮詢室摔壞律師手機及向律師潑水，也挨告毀損。

桃園地檢署昨天偵結2案，除依妨害家庭罪起訴葛女與曾姓律師，也將葛女涉嫌的毀棄損壞案，向法院聲請簡易判決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/