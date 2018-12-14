害死總統獎得主 仁神術3人被訴

2018-12-14

靈修猝死在老師住處

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾榮獲總統教育獎的生命教育巡迴講師莊靜潔，前年猝死在她修行「仁神術」的老師鄭玉梅住處，家人質疑是「靈修」害命，對鄭玉梅、鄭妹鄭宛汝與莊女的高中同學曾雅琦提告，桃園地檢署偵結不起訴，莊的家人提出鄭姓姊妹的健保門診新證據，認為她們姊妹生病都會去看醫生，質疑為何不送莊靜潔就醫？案經高檢署發回續查後大逆轉，檢方認為鄭女等3人的不作為，與莊女的死亡有因果關係，昨依過失致死罪起訴。

去年不起訴 家屬不服

桃檢去年8月不起訴3名被告，理由是莊靜潔生前全身惡性瘦弱、營養不良，已有「厭食症特徵」，引發心肌間出血等病狀，「難以認定鄭女等3人當下未即時送醫，與莊女的死亡有因果關係。」

案子發回桃檢續查後，檢察官以法醫解剖的鑑定結果認為，莊女當時係「代謝性昏迷」本有很高的急救成功率，但鄭女等人僅依「仁神術」與使用氫氧機對莊進行無效照護，卻未將她送醫或即時通報119，依此認定3人的不作為與被害人死亡結果有因果關係。

繳交百萬 學習仁神術

因黃斑部病變而弱視的莊靜潔，不向命運低頭、苦學不倦，2011年獲頒總統教育獎。她自2007年起，繳交上百萬元課程費，跟隨鄭氏姊妹學習「仁神術」，拉來高中同學曾雅琦一起靈修；2016年3月21日下午，莊靜潔上吐下瀉、身體不適，曾雅琦等人帶她到鄭玉梅住處，莊隔天清晨猝死。

莊女不適 卻未被送醫

檢方調查，鄭玉梅等人除準備氫氧機供莊使用，僅施以民俗療法「仁神術」，聲稱可藉由手掌引導莊女自身的「氣」來發揮自體自癒能力，但隔天清晨通知救護人員前來時，莊女已因代謝性休克、心因性休克死亡。

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