「陌生人懲罰」寄養狼父惡整少女

2018-12-14

寄養父判1年10月

〔記者王定傳／新北報導〕受台北市政府社會局委託的一個寄養家庭，45歲趙姓寄養爸爸竟對15歲安置少女小蘭（化名）祭出「陌生人懲罰」，把她當陌生人、不給家用、不准洗澡等，還監控小蘭所穿內衣褲防她偷洗偷換，要讓她體會「一個人過生活的感覺」，甚至要求一起洗澡，才不用再當陌生人；案經學校發覺通報，終於將小蘭從狼口救出。

據了解，小蘭後來由社工另覓合適的寄養家庭安置，且案經新北地院審理，認定趙男還有猥褻被害人犯行，依「成年人故意對少年犯乘機猥褻罪」將他判刑1年10月。

趁安置少女睡覺猥褻

檢警調查，趙男從2006年開始照顧年僅5歲的小蘭，但2016年至去年間，他趁小蘭睡覺時，不顧另一名安置少女美美（化名）睡在旁邊，伸手猥褻小蘭，小蘭嚇得不敢動彈。

此外，趙男認為小蘭不乖就對她進行「陌生人懲罰」，小蘭害怕，曾傳訊給寄養爸爸：「叔叔你不要把我當隱形人和陌生人可以嗎？」趙男不僅不同意，還時常檢查小蘭身上穿的內衣褲，拉她內衣肩帶和褲腰說：「我知道你內衣褲顏色，不要偷偷洗澡換衣服」，並探詢「要不要一起洗澡？」小蘭拒絕便斥罵：「妳就不要洗，繼續當陌生人！」趙男的懲罰內容還包括，須經同意才能上桌吃飯等。

小蘭與美美曾私下談論趙男的猥褻行為，一度向趙妻反映，趙妻承諾會跟丈夫溝通，怎料趙男得知後，對小蘭厲色斥以：「我只是幫你塗藥，沒做其他事，妳不要亂說！」最後經學校通報家防中心，揭發全案。

趙男否認猥褻，表示2人可能因課業、滿18歲後是否返回原生家庭等問題產生衝突，加上他對小蘭進行「陌生人懲罰」，小蘭想離家而誇大內容。

但法院合議庭認為，小蘭指述無瑕疵，證詞經鑑定可信度高，加上美美目擊趙男曾對小蘭摸胸及聽聞小蘭訴苦等，認定趙男有罪。

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