2018-12-14

〔記者邱俊福、劉婉君／綜合報導〕玉井警分局楠西分駐所長王者音被歹徒射中3槍，幸好有穿防彈背心逃過一劫，警政署後勤組表示，一般手槍射速每秒400公尺以內，且1.5到3公尺射速最快，目前員警使用的背心式防彈衣可擋射速到每秒436公尺，且凹陷度不超過4.4公分，符合美國國家司法委員會的抗彈標準，一般手槍無法貫穿，但無法防範步槍等長槍。

後勤組指出，警用防彈衣主要防護前胸、後背與兩側，分為背心式與野戰式兩種，背心式為一般外勤員警使用，主要阻擋一般手槍，這次遇襲員警穿的背心式防彈衣為2015年6月發放，有效期到2020年；至於野戰式防彈衣，為特殊勤務警力與維安特勤使用，添加防彈板，可阻擋步槍。

警方表示，背心式防彈衣雖能擋手槍子彈，還是可能因為強大衝擊力造成肋骨斷裂，故胸前還有一塊防彈鋼板，所以王者音雖胸前中2槍，胸前口袋的警用小電腦也被打壞，但無大礙，反而是背後沒有防彈鋼板保護，造成5.5公分挫傷，中彈當下還痛得站不起來。

但烏克蘭有名男子穿防彈背心持槍自轟，卻當場跪倒地上，雖然防彈衣沒被貫穿，仍死亡，專家分析，即使防彈衣沒被打穿，測試者內臟仍受重創，因此死亡。

防彈衣也有死角，14年前的花蓮警分局美崙派出所警員柯文峰不幸殉職案，子彈剛好射進柯員的左肩胛骨，該處是前後兩片防彈衣黏貼處上側，是防彈衣最脆弱的地方。

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