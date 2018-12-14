廣告成名 近年傳負債9千萬

2018-12-14

1歲罹小兒麻痺

〔記者粘湘婉／台北報導〕廣告導演范可欽1歲時罹患小兒麻痺造成下肢萎縮，出入多以輪椅代步。他靠著拍攝廣告闖出知名度，22年前他拍攝劉嘉玲保養品廣告，一句「你在看我嗎？你可以更靠近一點」，至今仍讓人印象深刻。近年來他除繼續廣告事業外，也投資副業開設機器人炒飯餐廳，交由太太管理。

范可欽事業並非一帆風順，他2013年擔任基隆黃色小鴨策展人，因商標授權問題惹火原作者霍夫曼，又發生小鴨爆裂事件，讓他慘賠2千萬，投資的節能產品也未能賺錢，去年更傳出他財務陷入困難，負債9千萬，位於板橋的上億豪宅也遭法拍，他則以10年租約阻擋法拍；4年前他替台北市長候選人連勝文拍攝競選廣告，也一度捲入抄襲風波，他則澄清確實有參考美國樂透廣告，但絕對不是抄襲。

行動不便的范可欽先前接受媒體訪問，自稱6歲以前是爬行動物，都在地板跟大人臂彎裡度過，而且他小時候家境不好，形容「家庭即工廠」，媽媽也不會因為他行動不便給他特權，他還是得幫忙家事。

他還透露10歲前的暑假，每天早上都會被媽媽叫醒，開始幫忙製作百貨公司手提紙袋，之後家裡改開早餐店，他也會幫忙生意。

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