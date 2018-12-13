前妻控知法犯法／書記官家暴 摑兒耳光濺血

2018-12-13

〔記者王俊忠／台南報導〕在南部某法院擔任書記官的吳姓男子，遭陳姓前妻控訴身為司法人員竟常違法家暴，除了對兒子狠打巴掌流鼻血、捏女兒身體到瘀青，還多次騷擾、羞辱前妻，前妻與孩子都獲得法院保護令，一家人迄今仍活在吳男的家暴陰影下，要求這名暴力男能自我約束、不要再騷擾妻小。

陳女痛訴，與吳男在2014年協議離婚，但因房子與前夫共有，離婚後吳男仍能出入其住處，沒想到2016年7月25日晚間，兒子與前夫發生口角，兒子說了一句「你都欺負媽咪」，竟遭前夫狠打3巴掌甩飛到床上、鼻子流血，後來吳男被法院依傷害罪判拘役45日，法院並核發保護令給兒子。

陳女說，2017年11月3日，前夫再次情緒失控，在女兒補習班公然對她咆哮、辱罵，以手機對她近距離錄影，因前夫以不堪字眼大聲辱罵她，影響學生與鄰居，害得補習班聯絡家長趕緊接走所有孩子，當晚就帶女兒到警局聲請保護令，再度獲得法院核可。

辱罵前妻 法院再發保護令

吳男說明，對孩子管教失當的家庭悲劇發生後，隔天早上即與孩子相互道歉，並說明緣由取得孩子諒解。

吳男並說，2014年4月已與前妻離婚，法院也因此事件核發保護令，如他有違反保護令的犯罪行為，檢察官定當依法訴究，可以證明他並沒有繼續騷擾情事。

書記官強調未再騷擾

吳男任職的法院說，對吳傷害兒子被判拘役官司與家暴私領域問題，法院已做考績上的懲處，並輔導要改善親子關係。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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