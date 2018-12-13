【法律刑責】國內未開放全自駕功能

2018-12-13

〔記者許倬勛／桃園報導〕台灣首宗電動車特斯拉車禍意外，除事故本身，「自動輔助駕駛」功能引發的肇事責任歸屬，引起社會各界關注。

交通部目前針對國內汽車設有路線偏移、人車靠近等警示煞車相關「自動輔助駕駛」功能並未限制，但未開放不須駕駛人操控方向盤就可自動變換車道和行駛等「全自駕功能」，使用定速及自動輔助系統也無相關罰則。

警方指出，林男追撞警車案例，若確認有危險駕駛行為，可依「道路交通安全管理處罰條例43條1項1款」規定，處以6000至2萬4000元罰鍰，並吊扣牌照3個月；若吊扣期間持續駕駛該車輛，可吊扣車牌、沒收車輛。

桃園監理站站長林郎正說，目前台灣接受電動車掛牌上路，但未開放「自動駕駛」功能上路，雖有許多車廠提供定速、導航、自動煞車與停車等配備功能，但仍須以人力操控為主，因此駕駛人仍須實際執行開車行為，「自動駕駛」功能僅能作為輔助，因此發生車禍時，肇事責任還是要由駕駛人負擔，不能怪給車輛。

眾勤法律事務所律師陳全正表示，該車的駕駛人是林男，需負擔民事責任，但駕駛人仍可向特斯拉製造商主張產品責任，進行後續追償行為，不過因車商已提醒駕駛人使用自動駕駛時，須保持警覺和注意，並且準備好隨時採取行動，因此就目前民事責任可歸性判斷上，林男應該還是得對這起事故負責。

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