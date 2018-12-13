大福彩 頭獎連59摃

2018-12-13

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的大福彩，頭獎連59摃，獎金1.47億元累入下期。今彩539頭獎3注中獎，各得獎金800萬元，獎落台中市西區西屯路一段「歡喜彩券行」、台北市松山區長春路452號「瑞育商行」、以及高雄市三民區鼎山街553號「旺旺彩券行」。昨晚雙贏彩頭獎則摃龜。

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