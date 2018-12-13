日月潭違規攤商 持刀狠砍保全頭

2018-12-13

擺攤工具被沒收 怒揮3刀

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投縣知名景點日月潭玄光寺昨下午驚傳凶殺案，現場違規擺攤的曹姓攤販，不服日月潭風景區管理處委派的保全人員沒入攤具，涉嫌持鐮刀朝黃姓保全頭部狠砍3刀，最長刀傷達20公分，頭皮幾乎被掀起，血流如注，曹男行凶後被眾人制伏。

刀刀見骨 頭皮幾乎掀起

65歲曹姓攤販，昨天下午疑不滿53歲黃姓保全沒收他藏在附近花叢間的擺攤工具，當著日管處人員及其他保全的面，持鐮刀砍殺黃男頭部，黃男頭中2刀，刀刀見骨，耳朵中1刀，被送至埔里基督教醫院救治。曹男供稱，遭取締時，因保全推倒攤架，他才與對方發生爭執，拉扯不慎跌倒，起身才順手拿起鐮刀劃傷保全，非刻意攻擊。

日管處表示，曹男常在玄光寺停車場違規擺攤，已有2、3年時間，先前擅自將阻隔擺攤的花器移走並設攤，被工作人員及保全驅離，但攤架等工具仍留在附近花叢間，已警告不清除即依廢棄物清理法移除，昨天保全依法執行公務，竟遭殘暴對待，日後取締會請求警方陪同。

違規3年 累罰60萬都不繳

日管處表示，曹男違規擺攤被取締多次，累積罰單金額至少60萬元，但曹男無視裁罰，都不繳罰款。

日月潭玄光寺為知名景點，當地的阿婆茶葉蛋也創造驚人的銅板商機，龐大人潮引來攤販違規擺攤，包括停車場、步道均成為違規擺攤熱區，因此，日月潭風景區管理處委請保全公司派保全人員加強管理。

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