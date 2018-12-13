巴頭、灌煙、不讓睡…情侶收錢顧童 狠虐致死

2018-12-13

〔記者黃良傑／高雄報導〕無保母證照的杜姓女子，受託照顧1歲男童，認為男童不聽話，杜女與高姓男友除毆打男童、逼罰站、綑綁、不給睡覺，還把煙霧灌入男童口中娛虐等，高男甚至說「我在想今天怎麼玩他」；去年9月間，連續凌虐5天後害死男童，高雄地院昨依傷害致死罪，將高男重判12年、杜女3年6月徒刑。

男重判12年 女判3年半

檢警調查，36歲杜女2015年間，除照顧自己未滿1歲的兒子，同年9月又受許姓女子之託，充當許女1歲多兒子的保母，每週照顧5天，月薪2萬3000元。

判決指出，被告杜女認為許童經常哭鬧，丟扔東西，還會欺負她的兒子，憤而強迫許童罰站，同時向高姓男友抱怨，高男竟狠揍許童、罰跪，還在許童嘴巴塞布、綁住雙手；高男獨自照顧許童時，也不時毆打，還故意不讓他睡覺。

更誇張的是，兩人竟以分享施虐照片為樂，杜女曾傳訊息說「剛修理完」、「持續跪地中」、「他快被我打死了」等，此外，為免虐童一事曝光，還傳訊「他腳紅紅的很明顯，看可不可以把他弄散？」高男也曾傳訊「我在想今天怎麼玩他」等。

全案於2015年9月19日曝光，許童在高男的辦公室遭虐至全身癱軟，陷入昏迷，送醫搶救6天不治。

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