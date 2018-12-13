醉漢出獄1天 喝茫打死同居人

2018-12-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市62歲男子賴榮盛因酒駕被判刑5個月，本月11日才刑滿出獄，找昔日柯姓同居人喝酒，酒後懷疑柯女變心，發生口角後，賴男拿酒瓶毆打柯女頭部，昨晨4點多發現柯女四肢冰冷，送醫不治；警方依殺人罪嫌將賴男送辦。

疑她變心 酒瓶砸頭

賴男偵訊時支支吾吾，似乎酒醉未醒，連爭吵原因也說不清楚，只說懷疑對方在他入獄期間變心，2人前夜飲酒後就吵架，他先用拳頭痛毆對方，「好像也有拿酒瓶砸頭」，打完人後，回到隔壁房間睡覺，等到昨晨4點多欲上廁所，才發現柯女倒在廁所門口叫不醒，急請鄰居報警。死者傷勢集中在頭部，面部腫脹、口鼻滲血。

起床尿尿才知出事了

鄰居說，前夜就聽到男女爭吵，也傳出吼叫、砸家具等聲音，但吵一吵就停了，沒有太注意，直到清晨賴男敲門拜託叫救護車才驚覺事情大條。 鄰居說，很少看到賴男，多半是柯女單獨出入，和她只有點頭打招呼，無深交。

警方追查，賴男有家暴及3次酒駕前科，入獄前與49歲柯女租屋同居1年多，兩人經常酒後爭吵，鄰居見怪不怪。

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