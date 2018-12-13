豔遇帶回家睡 竹科大叔慘遭大搬家

2018-12-13

女趁機摸走備用鑰匙

〔記者黃美珠／新竹報導〕在新竹科學園區上班的楊姓宅男大叔，日前回家發現被人闖空門，損失現金12萬元等財物。警方追查發現，闖空門的「首謀」竟是楊男當初在夜店「豔遇」認識的24歲李女，她數度到楊男住處陪睡後，趁機摸走備用大門磁扣和住所鑰匙，趁楊男出差時，帶著2名男子前往「大搬家」；警方循線查獲李女與劉姓男子，檢察官訊後聲請羈押獲准。

竹北警方調查發現，楊男大約在3年前於某夜店認識李女，多次酒後帶她回住處狂歡，所以李女相當熟悉楊男的住處環境，並於今年6、7月間趁機「摸走」楊男的備份大門磁扣和鑰匙，楊男後來雖察覺家裡有東西不翼而飛，一開始以為是自己不小心弄丟，沒懷疑過李女。

趁他出差帶2男上門

但後來漸漸覺得不對勁，報警後，竹北分局偵查隊過濾監視器鎖定李女涉案，再確認44歲有毒品前科的劉姓男子及另名在逃不明男子是共犯。3人犯案時都戴口罩、鴨舌帽，避免被人識破身分，只是他們手持磁扣、鑰匙進出，入內後又顯得熟門熟路的模樣，讓警方大膽研判應是熟人所為，楊男也才恍然大悟是自己引狼入室。

2人收押 1男在逃

警方前天拘提李女、劉男到案，追查被偷走的12萬元現金、手機、筆電等物品下落，得知錢已被李女等3人朋分，最後僅從劉男處追回1萬3000元，同時找回手機。

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