25歲績優警 驚爆是販毒金主

2018-12-13

林昱伯收押 即刻停職

〔記者王冠仁、陳賢義／綜合報導〕台北市驚傳警察淪為毒販，涉與藥頭合夥賣大麻！

藥頭指年初就合夥賣大麻

刑事局南部打擊犯罪中心前天在新竹破獲一處大麻工廠，擴大追查時，主嫌供出原服務於台北市警局中正二分局南海派出所的員警林昱伯是販毒金主，且自今年初開始與他合夥賣大麻；檢察官昨天複訊，認定林員涉案重大，向法院聲請羈押禁見獲准，中正二分局隨即將林停職，並將他的直屬主管南海所長黃沛元調整為非主管職。

調刑警5天 舊主管連坐

中正二分局指出，25歲的林昱伯為警專30期畢業，先後在中正二分局警備隊、南海所等任職。

據指出，林昱伯生性聰穎、反應靈活，多次參與偵辦毒品、槍砲等案，刑事偵查表現佳又有興趣，因而報考偵查佐獲錄取，本月7日才調派中正二分局偵查隊服務，想不到調任5天就出事。林員承認認識藥頭，否認涉毒，表示未與對方合夥，他也不是金主。

林否認涉毒、非金主

據悉，林員去年12月曾到新北市新店區破獲一起大麻案，起獲5株大麻盆栽，督察人員不排除林因此結識藥頭，正釐清中。

中正二分局昨表示，全力配合檢方偵辦，從嚴追究相關人員行政及考監責任。

台東破獲史上最大毒田

另一方面，張姓與陳姓男子在台東市豐源地區租了1甲農地，搭黑網掩護種植大麻，緝毒單位本月3日出擊，查扣大麻植株、乾燥大麻葉及乾燥設備等物證，市價初估2億3千萬元；緝毒幹員表示，查獲的大麻數量、占地面積及成株大小，堪稱台灣史上最大宗大麻製毒案。

緝毒單位調查，張、陳2男自6月起，假借種植荖葉租用農地，專案小組掌握2嫌種植的大麻已在預備採收階段，利用2嫌在大麻園施肥時緝捕，查獲大麻植株794株、乾燥大麻葉10袋、大麻花成品2罐等物，檢察官複訊後，聲請羈押禁見2嫌獲准。

賣大麻 最重判無期徒刑

大麻屬第二級毒品，製造、運輸、販賣二級毒品可處無期徒刑、7年以上有期徒刑。

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