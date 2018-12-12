2018-12-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107103期大樂透，頭獎連14摃，獎金2.8億元累入下期。昨晚開獎的第107296期彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市神岡區中山路1262號「樂得利彩券行」。昨晚開獎的第107200期雙贏彩，頭獎則摃龜。

12/11 大樂透頭獎連14摃

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