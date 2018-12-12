威力彩獨得16.5億 太太嚇到躲被裡

2018-12-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕今年威力彩最高頭獎，11月5日於花蓮開出，1注獨得16.5億獎金，台灣彩券公司昨公布中獎人背景，正是花蓮在地人，吃完早餐路過開出頭獎的「金多寶投注站」，只花100元買1注就中獎；中大獎後最想分享的一句話是，「下次就會輪到你。」

台彩總經理蔡國基轉述，幸運得主為年約40-50歲的男性，已婚，育有一兒一女，為自營商，外表看來大耳、高鼻、國字臉、厚唇、眼睛小但有雙眼皮。平常就有買彩券習慣，平均一次花費100-500元。

11月5日當天，得主在上班途中，先吃完早餐，而後路過「金多寶投注站」，順手買了1注電腦選號的威力彩。同時，為增加中獎機會，也在鄰近兩家彩券行買了彩券。當天晚上，聽到「金多寶投注站」開出頭獎，立刻拿出彩券對獎。

蔡國基說，得主本以為看錯獎號，再三確認才敢相信中獎，第一時間告知太太，太太嚇到躲在棉被裡，不敢置信；兩人決定中獎後保持低調，繼續工作。扣稅後，幸運得主可實領獎金13億2121萬多元，得主表示會捐出其中6000萬元給中國信託慈善基金會，其餘獎金用於買房、投資、定存，並包給投注站168萬大紅包。

另一方面，台彩要「協尋」1名大樂透頭獎中獎人，今年10月2日，大樂透1億元頭獎，1注獨得獎落基隆市中正區義二路65號「鋐昌投注站」，得主還是自選7個號碼包牌而幸運中獎，加計其他獎項，總獎金達1億021萬多元。但如今距明年1月2日領獎期限只剩3週，得主仍未現身，呼籲儘快來領獎，以免錯過足以扭轉人生的鉅額獎金。

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