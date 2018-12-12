採證完口吐白沫 警搶救19天走了

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局鑑識小隊偵查佐蔡世汶，上月冒雨採證死亡車禍，返隊後臉色發白，隨後口吐白沫，送醫判定罹患急性腦膜炎，急救19天後，家屬決定放棄急救，三重警方昨率80名警力列隊致敬，偵查隊代理隊長鄭偉豪將刑警背心蓋在蔡員身上，淚崩喊：「任務結束」，由警方與家人護送回彰化老家，稍晚不幸離開人世。
34歲偵查佐蔡世汶警專23期畢業，與妻子育有2歲大女兒，11年前分發到三重分局慈福派出所，2014年支援鑑識小組，2年後考取偵查佐，持續擔任鑑識人員。
上月23日凌晨1時許，蔡員前往中山橋執勤，在雨中採證，返隊後卻被同事發現坐躺在沙發上，臉色慘白，他向同事表示下班後再去看醫生，不料凌晨6時許，蔡員像失魂一樣走出3樓辦公室，蔡員被帶回辦公室突然口吐白沫抽搐，同事將他送醫，蔡男一到醫院就不省人事，診斷出是急性腦膜炎，因腦壓過高無法開刀，只能在院觀察。
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新北市三重警分局鑑識小隊偵查佐蔡世汶上月採證死亡車禍返隊後口吐白沫，送醫搶救19天後仍不治。（取自臉書）
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三重警方昨列隊致敬，偵查隊代理隊長鄭偉豪將刑警背心蓋在蔡員身上，淚崩喊：「任務結束」。（記者王宣晴翻攝）
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