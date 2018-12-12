採證完口吐白沫 警搶救19天走了

2018-12-12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局鑑識小隊偵查佐蔡世汶，上月冒雨採證死亡車禍，返隊後臉色發白，隨後口吐白沫，送醫判定罹患急性腦膜炎，急救19天後，家屬決定放棄急救，三重警方昨率80名警力列隊致敬，偵查隊代理隊長鄭偉豪將刑警背心蓋在蔡員身上，淚崩喊：「任務結束」，由警方與家人護送回彰化老家，稍晚不幸離開人世。

34歲偵查佐蔡世汶警專23期畢業，與妻子育有2歲大女兒，11年前分發到三重分局慈福派出所，2014年支援鑑識小組，2年後考取偵查佐，持續擔任鑑識人員。

上月23日凌晨1時許，蔡員前往中山橋執勤，在雨中採證，返隊後卻被同事發現坐躺在沙發上，臉色慘白，他向同事表示下班後再去看醫生，不料凌晨6時許，蔡員像失魂一樣走出3樓辦公室，蔡員被帶回辦公室突然口吐白沫抽搐，同事將他送醫，蔡男一到醫院就不省人事，診斷出是急性腦膜炎，因腦壓過高無法開刀，只能在院觀察。

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