千筆重機行會員個資被盜 歐弟也受害

2018-12-12

〔記者鄭景議、蕭方綺／台北報導〕台北市內湖一家專營250CC以上重機車行的離職員工，將車行會員資料提供給徐男，再由徐男以每筆1500元轉賣給盜刷集團，共有1300筆個資外洩，連知名藝人歐漢聲都是受害者，粗估不法獲利上百萬元。

據了解，這家車行已在10月關門，是否受牽連造成信譽受損而倒閉，不得而知；目前車行未對這名前員工提告，警方將追查是個人行為，或車行人士授意下所為。而歐漢聲經紀人昨電話未接、訊息未回。

轉賣盜刷集團 不法獲利百萬

警方8月中旬獲報，表示遭冒用身分向銀行進行線上開戶，追查發現，27歲徐男持盜用個資嘗試申請貸款及信用卡，警方11月初持搜索票至徐男新北市土城住處，起獲約1300份有個資的重機車行入會會員申請書及身分證、駕照影本。

警方發現，1300多筆資料中，有近8成已被賣出，供信用卡盜刷集團盜刷使用，其中包括藝人歐漢聲的身分證與駕照影本，還有他所填寫的簽名入會申請書，但是否為其本人填寫，待釐清。

徐男供稱，他的室友之前是車行員工，室友藉工作之便，取得車行會員資料並轉交給他，他再將個資以每筆1500元轉賣給盜刷集團，但是歐漢聲是知名人物，擔心被拆穿沒轉賣，他還說，曾嘗試到銀行冒名開戶，打算用來辦理貸款，不過遭行員識破。

警方表示，報案的被害人未有實質受害，但遭轉賣的個資逾千筆，是否有其他被害人，仍須追查。

警方還在徐男住處搜出少量大麻、安非他命及殘渣袋，徐男甚至假冒哥哥身分應訊，也被警方比對指紋拆穿，偵訊後將徐嫌依毒品、偽造文書移送新北地檢署。

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