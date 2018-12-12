曾選北市長／名醫李宏信猥褻女病患 逆轉有罪

2018-12-12

〔記者楊國文／台北報導〕77歲的鼻過敏權威名醫李宏信遭女大生指控，在北市中山醫院住院期間，對她強吻、襲胸，另遭一名少女指控性騷擾，被檢方依利用醫療機會猥褻、違反性騷擾防治法等罪嫌起訴，一審判無罪，少女因和解撤告；女大生不服上訴，高等法院以女大生罹患創傷後壓力症候群、暴瘦等事證，昨依利用醫療機會猥褻罪，改判李5月徒刑。

女大生病患指出，她長期受鼻過敏症狀困擾，前年2月間向李男求診，並接受「鼻過敏神經截除手術」，同年8月，她在中山醫院完成手術後住院，術後由李男幫她進行清創、換藥。

前年8月15日上午近7時，她在睡夢中被叫醒，臨時通知她到李宏信的診間換藥，現場竟無護理人員。

女大生說，李男一進診間便關上門，並將她抱在懷裡，貼臉親她嘴角說「妳今天好漂亮，我可以親妳嗎？」她嚇得往後退，李趁機襲胸；當天中午辦出院手續時，她向櫃檯人員詢問診間是否有監視器，得知沒有崩潰大哭，事後報警提告，檢方依利用醫療機會猥褻罪嫌起訴。

李男否認強吻、襲胸等指控，當時只有進行例行清創、塗藥，還說「戴口罩怎麼親她？」一審因事證不足，利用醫療機會猥褻罪部份判無罪。

女大生不服上訴，高院認為，除女大生指控說詞均一致外，她出院時，在她的親戚面前激動痛哭，並以即時通訊向兩友人訴苦遭李男猥褻，另在社工詢問時哭泣不已，並被診斷出患有創傷後壓力症候群，加上李男突然安排上午近7時看診，出乎常情，昨改判他5月徒刑、可易科罰金15萬元；可上訴。

77歲李宏信為日本東京醫科大學醫學博士，曾任北市宏仁診所院長、光華家醫科診所主任醫師，4年前曾和柯文哲、連勝文競選台北市長。

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