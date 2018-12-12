商家玻璃門擦太亮 被撞破還挨告

2018-12-12

門用開不是用撞的 顧客敗訴賠修門費

〔記者林嘉東／基隆報導〕玻璃擦太亮也有事！

門有警語 還用身體撞

林姓男子在新北市九份一家冰淇淋店等冰品上桌，見友人路過店外，急著外出打招呼，因玻璃光亮，林男也注意到警語，竟直接用身體撞門，以致玻璃門破裂；林不賠償店家修門費，反向店家求償修手錶費與精神慰撫金共62萬6680元。基隆地院認為，玻璃大門上有握把、還張貼「推」、「營業中」等警語，林應以手推拉的方式來開門，而不是用撞的方式來開門，判林敗訴須賠店家修門費用2萬0500元。

林男今年7月間某日近午到新北市瑞芳區「COOL N2分子雪糕九份店」，坐在店內等冰品上桌時，發現店外走來熟識的朋友，急忙奪門而出；林突然大叫一聲後，把玻璃大門撞得碎裂，自己的雙手、雙前臂也被碎裂的玻璃割傷。

楊姓老闆向林求償玻璃大門修護費用共2萬0500元，林反而認為是玻璃大門上無警示標語，玻璃大門又為透明的，容易造成消費者視線集中於外部景物，加上當時室外陽光刺眼等因素，害他撞門手受傷。

林除主張楊要賠償醫療費外，他戴在手上的一只勞力士手表也撞壞，修表花費51萬8000元，加上為此請假5天無法上班，原本前往九份遊玩的好心情瞬間跌落谷底，向楊求償醫療費、精神慰撫金等費用共62萬6680元。

法院審理發現，該面被林撞破的玻璃門上，除了有橢圓形把手外，還張貼「推」、「營業中」等警語，一般人都知道那是一扇冰淇淋店的入口玻璃大門，且當時是關閉狀態，林因一時情急，完全未注意玻璃門處於關閉狀態，竟以身體衝撞，導致玻璃大門碎裂。

店家縱使把玻璃門擦得一塵不染，以致林難以發現玻璃存在，但光亮整潔也是消費者對服務業者的基本需求，再說陽光刺眼屬自然現象，楊並無任何過失；反觀林開門時，應以手推拉的方式來開門，而不是用撞的方式來開門。

法院判林敗訴，須賠償楊修復玻璃大門的費用2萬0500元，至於林向楊求償62萬6680元，則遭法院駁回。

基隆市政府消費者保護官黃美瓏指出，消費場所須符合消保法相關安全，玻璃門若太透明，致一般人都注意不到，業者一定要提醒消費者注意，若沒有設警語，還是有可能要賠償消費者。

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