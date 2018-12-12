屏東漁業大亨豪宅 死神步槍狂掃22槍

2018-12-12

帶槍投案 稱因債務糾紛

〔記者陳彥廷／屏東報導〕陳姓漁業大亨位於屏東縣崁頂鄉的豪宅，昨晨遭27歲陳男持有「死神的聖物」之稱的AR15突擊步槍瘋狂掃射22槍，在鐵製大門留下17個彈孔，景象讓人怵目驚心，身穿骷髏頭上衣的陳嫌，案發後不久，主動帶著槍彈到東港分局投案，僅供稱與屋主的姪兒有債務糾紛，聽聞對方在屋內，才前往開槍警告、洩恨，警方推測這把AR15突擊步槍非制式，陳嫌對槍彈來源則避重就輕。

崁頂鄉2個月3起槍擊案

昨天的槍擊案是崁頂鄉10月至今第3起，雖無人傷亡，但引發人心惶惶，警方懷疑陳嫌只是被教唆前往開槍警告的角色，昨依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損等罪嫌，將他移送法辦，並追查背後是否有人指使，釐清3案是否有關聯。

警研判這把AR15非制式

據悉，遭開槍的豪宅位於園寮村社尾路，豪宅去年底落成，矗立於田間，占地至少5分，屋主陳姓男子為屏東小琉球人，早年經營魚翅買賣起家，致富後於崁頂鄉蓋起莊園式別墅，但與附近居民互動不多。

陳男昨晨持AR15改造突擊步槍，先到鄉內一處農園試槍，隨後到社尾路朝豪宅大門開槍掃射，所幸無人受傷；陳嫌案發後帶著步槍、彈匣和10發子彈投案，警方於現場採證，查獲22顆彈殼及17個彈孔。

崁頂鄉不平靜，10月至今發生3起槍擊案，10月12日凌晨，1輛保時捷休旅車行進中遭槍擊，車上有1個彈孔；接著11月29日，崁頂鄉越溪村長興路陳姓屋主的「陳公館」豪宅暗夜遭人連開16槍；昨晨又發生陳姓漁業大亨豪宅槍擊案。

第1起槍擊案的保時捷休旅車車主，與第2起槍擊案的陳公館人馬關係匪淺，當時槍手曾嫌在案發後，攜作案用AR15突擊步槍及貝瑞塔手槍向高市警方投案，與陳嫌作案、投案手法如出一轍。

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