假警參加廟會與人衝突 被真警抓

2018-12-11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鍾姓男子憧憬警察工作，5月間先後購買「CID刑警」背心、「POLICE警察」腰包，並偽造「桃園市刑警大隊偵三隊副隊長張正偉」證件，以此冒充刑警。當月27日晚間配備齊全參加廟會活動與人衝突，警方發現假證件而將他送辦，昨被桃園地檢署依偽造文書等罪嫌提起公訴。

檢方調查，35歲的鍾男為了冒充警察人員，5月21日先花了600元購買1件刑警背心，次日在家中用電腦下載圖檔、偽造刑事警察證，之後又花了400元購入警用腰包。2天後的5月27日晚間，鍾男拿出多年前購買的空氣槍，裝入槍套掛在身上，再穿上短褲、刑警背心，配掛警用腰包，冒充成刑警前往參加廟會活動，卻在過程中與人發生推擠衝突。

警方處理時，發現全身警察行頭的鍾男怎麼看總覺得面生，經仔細盤查確認他是冒牌刑警，起出1把空氣槍、BB彈1包與偽造的刑事警察證，訊後將他送辦。

檢方調查時，鍾男坦承因憧憬警察工作，才假冒刑警，檢察官認為他涉犯刑法「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」、「行使偽造特種文書」、「偽造印文」等罪嫌，昨將他提起公訴。

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