恐怖女老師惡搞同事 監控公務電腦盜隱私

2018-12-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某國小李姓女教師，懷疑紀姓等3名教師私下非議她，竟在3人的公務電腦安裝遠端控制程式，並將紀女隱私傳到LINE群組，讓她的一舉一動親朋好友「眾人皆知」，藉此「惡搞」她，法院審理時，李女坦承犯行，法院依竊取公務機關電腦的電磁紀錄等罪，判6月與9月徒刑，6月部分不能易科罰金，如判決確定，須入獄坐牢。

一舉一動 全LINE給群組

判決書指出，有碩士學歷的李女兼任輔導室輔導組長，她懷疑3名同事講她壞話，2016年12月起，在林姓、張姓與紀姓教師的公務電腦安裝遠端桌面程式，偷得3名教師與朋友聊天紀錄與照片等個資。

2017年6月，她「惡搞」紀姓女教師，把紀女私人照片、LINE聊天紀錄，傳給紀女加入的LINE群組等，紀女察覺隱私「眾人皆知」向資訊組長求救，報警查獲是李女所為。

稱病盼減刑 二審被駁回

台中地院審理時，李女坦承犯行，一審認定共有5次罪行，其中竊取公務機關電腦的電磁紀錄罪判4月，合併執行6月，不能易科罰金，其餘3罪合併執行9月，可易科罰金共27萬元。

李女上訴二審，以自己教育工作表現良好，但苦於疾病、車禍事故打擊而有上述行為，已被校方懲處申誡2次等理由，聲明減輕量刑，二審認為李女未獲得被害人諒解而駁回，判6月部分可上訴，餘判刑確定。

資料照

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