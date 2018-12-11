砂石車司機尿急 神救援墜溝婦人

2018-12-11

婦也是尿急 墜6公尺深溝

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市46歲魏姓婦人，日前獨自騎車到復興區霞雲里訪友未果，下山時在霞雲里桃11線0.8公里處停車，到路邊水溝旁如廁，卻跌落約6公尺深的河川疏洪道水井，造成頸椎骨折及腰部受傷，魏婦受困16小時，直到次日近午，才被尿急如廁的森姓砂石車司機發現，將呈失溫狀態、奄奄一息的她救出送醫，魏婦至昨天仍住院觀察。

頸椎摔傷 受困16小時

警方表示，魏婦7日晚間6點從高處跌落，因頸椎骨折及腰部受傷，根本無法動彈，魏婦受傷後痛到無法大聲呼救，且手機又放置機車上無法求援，加上山區夜間往來人車稀少，就這樣在疏洪道水井待了一整夜。

以為屍體 司機嚇一大跳

直到8日上午10點多，駕駛砂石車的森姓司機行經該處，也因尿急下車如廁，驚見深溝水井裡有人影，一度以為撞見屍體，鼓足勇氣向深溝裡呼喊，才看到魏婦身體晃動並發出微弱哀號聲，立即報警救人。

大溪警分局霞雲派出所、復興消防分隊獲報，到場歷經1小時救援，總算將臉色發白、全身濕透發抖、已呈失溫狀態的魏婦救出，送往國軍桃園總醫院救治；醫師診斷魏婦因高處跌落造成頸椎骨折及腰部受傷等，雖無法言語表達，但意識清楚，治療後失溫狀況已改善，住院治療中。

警方提醒民眾，山區道路深夜視線不佳，除了要注意行車安全，建議不宜摸黑如廁，以防發生意外，當地過去就曾發生多起民眾尿急，不慎跌落山谷的意外。

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