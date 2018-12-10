《友人無照駕駛釀禍》小媽媽玩心重 娘嘆管不動

2018-12-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕17歲小媽媽半工半讀，與家人共同撫養3歲女兒，但交友複雜，假日常帶著女兒和朋友們夜遊，多由無照的李男開車，前天一行11人前往台中吃牛排，返程時小媽媽與女兒分乘2輛車，未料女兒乘坐的車出事，且被大人直接抱著，未坐在嬰童安全椅上，枉送一命，小媽媽傷心欲絕。

小媽媽的母親表示，女兒14歲時與前男友未婚生女，堅持半工半讀與家人共同撫養。小外孫女乖巧聽話，家人對她疼愛有加。小媽媽白天在禮儀公司及飲料店工作，晚上就讀高職夜校，身為人母但年紀輕，玩心未收，一到假日經常帶著女兒跟友人們徹夜出遊，家人屢勸不聽，母親感嘆：「管不動女兒。」

前晚，小媽媽又趁母親上大夜班工作，帶女兒與友人一行11人前往台中吃牛排，回程時因女兒在熟識的陳姓少年懷中熟睡，為了不吵醒她，由陳抱著坐上李男的車，小媽媽自己坐另一輛車先行，不料剛到家就接到朋友來電告知噩耗，趕到醫院見到女兒遺體，痛哭失聲。

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