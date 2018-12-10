「買車用我名 罰單算我的」 男縱火報復

2018-12-10

〔記者黃建華／高雄報導〕52歲李姓男子疑不滿65歲陳男找他合夥作生意，他把工作辭掉等陳男通知，未料卻沒下文，且對方買車用他的名字，罰單卻算他的，前晚憤而到陳男位於高雄的透天住處縱火，造成陳男全身90%三度燒傷，急救後送加謢病房觀察，有生命危險；警方將李嫌依縱火罪嫌送辦。

不滿合夥作生意沒下文

高雄市鼓山區濱海一路一處透天民宅，昨凌晨4時傳出火警，火勢從1樓後方竄出，延燒至2樓鐵皮屋，消防員一方面佈水線滅火，另有打火兄弟進屋救人，發現一樓呂婦遭輕微嗆傷，另名獨居在1樓的陳姓男房客，倒臥在神明桌後方，已昏迷、腹部灼傷，隨即將陳男救出。

住在2樓鐵皮屋的洪姓房客指出，晨運時發現樓下冒出濃煙，下樓查看驚覺已經失火，趕緊呼叫人在屋內的陳男，他企圖破門搶救，過程中，還聽到陳男在房內微弱回應：「我沒力開門。」

陳男被救出時，一度無生命跡象，醫院表示，陳男全身90%三度燒傷，到院前已無呼吸心跳，經醫護搶救，已恢復生命跡象，在加謢病房觀察，仍有生命危險。

原本在現場看熱鬧的李男，稍後向警方聲稱：「火是我放的」，由於他講話顛三倒四，警方以為他喝醉講醉話，先將他帶回派出所。

警方問訊到傍晚，李嫌供稱，不滿陳男過去找他合夥作生意，他於是把原有的工作辭掉後，等候陳男通知，後來卻沒下文，認為被對方耍，且對方買車用他的名字，罰單都算他的，他越想越氣，才去加油站買了685元汽油，半夜至陳男住處縱火。

警方詢後將他依縱火罪嫌送辦，不過李嫌有思覺失調症就診紀錄，警方認為真正縱火原因是否如李嫌所言，有待受傷的陳男可以言語後，再進一步查證。

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