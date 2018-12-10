新警槍「掉漆」 準星、照門燐光點脫落

2018-12-10

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署近年全面換裝的德製華瑟PPQ M2手槍，新槍陸續出現準星、照門燐光點無故脫落的「掉漆」窘況，在全台北市警局配發的6千多把新槍中，經統計準星和照門出問題的槍枝竟有389把，警政署已要求代理商針對有問題的槍械更換準星、照門，另將進行全面的鑑驗和零件更換。

警政署從2015年開始標購新一代警用手槍，由德國知名槍廠華瑟所生產的PPQ M2手槍得標，當時華瑟的台灣代理商金席公司稱，這把手槍是華瑟槍廠為台灣量身訂製的新型手槍。

新手槍從2017年元月開始撥發至警政署下屬各機關使用，結果陸續發現新槍準星、照門的燐光點無故脫落，造成槍枝無法瞄準，只得送修。

台北市警局換裝後不到一年，迄今已有142把新槍準星燐光點脫落、247把新槍照門燐光點脫落，因損壞率高，市警局上報警政署。

有分局教官認為，準星和照門燐光點脫落可能是保養擦槍不當所致，但基層員警認為，沒人會故意擦拭到準星和照門裡面的燐光點，應該是零件本身有問題。

德製華瑟PPQ M2新警槍。（記者劉慶侯翻攝）

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