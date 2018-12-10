夫妻約砲3P 坑殺竹科工程師

2018-12-10

科技新貴慘遭「仙人跳」

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕高姓女子與丈夫缺錢，異想天開由她上網刊登「想嘗試3P」的約砲訊息，想釣「大魚」上鉤，果然釣中一名蔡姓竹科新貴工程師，蔡男和高女進房間沒多久，高女丈夫就衝進來大喊「玩我老婆，抓到了！」持BB槍槍托把蔡男打成腦震盪，還提告妨害家庭企圖勒索，所幸警方查出根本是自導自演的仙人跳；新竹地檢署依恐嚇未遂、誣告、傷害等罪起訴這對夫妻檔。

付2萬5千元還被告通姦

有傷害前科的林男與妻子高女缺錢花用，以高女為誘餌設圈套仙人跳。去年4月高女透過網站，刊登「單身、有興趣3P即可私訊我，因為我想嘗試看看」訊息，蔡姓工程師上鉤，被高女約到新竹一家飯店，以2萬5千元代價參與3P性交易。

高女與蔡男碰面後進入房間，立即向蔡男收錢，隨後假裝進浴室洗澡，並說另名男子很快就到。10分鐘後林男佯裝訪客到房間， 高女一開門，林男立即以手機錄影，對蔡男稱「玩我老婆，抓到了」、「你玩我老婆你要怎麼辦？拿錢出來處理」。

夫妻設局被識破遭起訴

高女在旁附和「對！他是我老公！」林男還從腰間掏出BB槍對蔡男恫稱「我有槍喔！」這時BB槍彈匣突然掉落，林男見假槍露餡，惱羞成怒毆打蔡男臉頰、胸部、腰部，並持房內面紙盒敲擊蔡男後腦，又當場打電話恫稱「給我叫三台車過來！」蔡男誤信有大批兄弟上門，心生畏懼。

蔡男被槍托打成腦震盪，另有多處挫擦傷與撕裂傷，林男進一步對蔡男提出妨害家庭告訴，誣指蔡男與妻通姦。所幸警方調閱監視器，發現全案是仙人跳。

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