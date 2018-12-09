今彩539 頭獎1注開在土城

2018-12-09

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第107098期大福彩，頭獎連58摃，獎金1.43億元累入下期。昨晚開獎的第107294期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市土城區學成路97之1號「來穩贏電腦彩券行」。昨晚開獎的第107198期雙贏彩，頭獎則摃龜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/