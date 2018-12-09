盧嘉辰妻撞死人 判刑8個月

2018-12-09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前立法委員盧嘉辰的63歲妻子吳麗香，去年駕車行經桃園市蘆竹區，迴轉時撞倒28歲游姓騎士，送醫不治，桃園地院法官依現場跡證及行車事故鑑定認為，肇禍原因是吳女未注意同向直行的游男即貿然迴轉，依過失致死罪將她判刑8月，可上訴。

貿然迴轉 未注意同向騎士

判決指出，去年3月31日下午，時任新北市土城區調解委員的吳麗香，駕車至南山路、六福路口時，將車臨停在慢車道右側道路邊線外側，後來打了左轉方向燈、不到3秒就直接向左迴轉，同向直行的游男閃避不及撞上。事發後，游男家人在臉書PO文後引發議論，吳麗香由丈夫陪同前往靈前上香認錯，表示該負的責任一定負。

審理過程吳麗香承認有過失，辯護律師則稱她有打左轉燈，游男接近時未煞車或向右閃避，也要負擔部分過失責任。

不過法官認為，吳麗香疏於注意貿然迴轉，當時她車輛停在外側且車身向右傾斜，打左轉燈也難讓後方車輛判定是要迴轉抑或要進入車道前行，且左轉燈號僅閃了2、3秒就迴轉，後方車輛根本來不及閃避。

法官認為吳麗香符合「自首」規定，但雙方未達成和解，也未取得死者家人諒解，依此判刑；游男家人附帶提出的民事求償，由民事庭審理中。

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