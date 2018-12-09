2018-12-09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一所私立小學的新加坡籍郭姓英文老師，昨晨從住處大樓15樓頂墜樓，撞及轎車造成車頂凹陷破裂，送醫不治。家人向警方提及，他被家長指控管教不當，學校要解聘他，可能因此想不開；校方表示，上月間確有家長反映教師管教上的問題，校方沒有停聘或解聘郭師等決議。

管教不當被解聘？校方否認

郭姓老師有在補習班教英文，並在私立小學教小學生。警方調查，事發前郭師曾向妻子提及，被指管教不當，遭學生家長控告，郭說學校要解聘他，心情很糟，郭妻安慰丈夫後，以為丈夫心情已穩定，才去睡覺，未料仍想不開跳樓。

據了解，所謂的不當管教事件，是學生比較活潑，課堂上忘了帶作業，老師要求回教室拿，學生不願意，教師因此有些肢體動作。

學校昨對此事說明，表示郭姓教師105學年度起為學校的兼任教師，平日教學正常，11月確實有家長反映教師管教上的問題，校方介入了解，有提醒改善，並無因不當管教做出停聘或解聘等決議。學校密切關注此事件對學生是否造成影響，隨時進行適當輔導。

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