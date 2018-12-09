麵店老闆夜衝400公里送錢包 日客足感心

2018-12-09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前晚約6、7名日本人到台中一家牛肉麵店吃麵，遺落手提包，一行人搭車到高雄左營入宿才發現遺失，包包裡有護照、機票還有10萬元現金，麵店姚老闆半夜12點多接到聯絡，二話不說夜衝高雄送包，來回超過400公里，將包包物歸原主，開夜車回到台中時，已是清晨五點多了。

姚老闆笑稱，自己也曾在國外有遺失經驗，很能體會心情，希望能讓他們感受到台灣人的溫暖。對於姚老闆的熱心，不少網友按讚「很棒的國民外交」、「最美麗的風景」、「塑造台灣人的良好形象！」

姚老闆說，這群到台灣洽公的日本顧客，週五晚上到店裡吃牛肉麵，其中1人把手提包掛在椅背上，才會忘了帶走，直到打烊時清潔阿姨發現，把手提包放到櫃台待認領，沒想到半夜12點多，同行台灣友人就到店裡的粉絲團聯絡，表示日本失主到高雄飯店無法Check in，才發現手提包連同護照遺失在店裡。

姚老闆得知他們再來台中會延誤在台行程，熱心地直衝高雄，到達時已凌晨二點半，日本顧客非常開心，不斷感謝，一行人一一與姚老闆合照。

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