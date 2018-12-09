高雄港務大樓倒塌？ 男散佈假消息被查辦

2018-12-09

〔記者吳仁捷、洪定宏／綜合報導〕一名複姓范姜的網友，前天在網路散佈興建中的高雄港旅運中心大樓 ，倒塌的假消息，高雄港務警察總隊查出他住新北市，昨由三峽警分局通知到案，范姜承認收到友人傳來照片，未經查證便散佈提醒，對於造成恐慌表示對不起大家，並在臉書道歉；警方依違反社會秩序維護法將他移請裁罰。

友人傳來 未查證就轉PO

有人7日在臉書PO出高雄港旅運大樓鋼骨照，聲稱「海邊路港務大樓倒塌」，媒體向警察、消防及台灣港務公司高雄分公司查證，確認是假消息。經查，照片是從旅運大樓上方往下拍，看起來像倒塌，實際上是延伸的鋼骨結構，屬帷幕曲面造型。

三峽警分局通知29歲范姜姓工人到案，他供稱，接到南部的朋友傳來照片，深感台灣近年歷經復興空難、普悠瑪車禍，憂心高雄港旅大樓的安全性，遂在沒查證下散佈。

警方表示，依目前法令，本件散播假消息違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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