1年多來4人殉職 執勤高風險 警擬購緩撞車

〔記者曾健銘／新北報導〕一年多來已有4名國道警員在高速公路執勤中殉職，去年至今更有超過200名國道警員申請調離，為保護員警安全，國道公路警察局擬以明年度預算添購31輛緩撞車，當員警在高速公路處理事故，若不幸遇駕駛追撞，緩撞車可以為員警帶來多一層防撞的安全防護。
另外，國道警以往排除事故、拋錨車輛、掉落物等勤務，都是1車2警負責處理，今後也改為2車互助處理，且鄰近分隊會增派1輛巡邏車到場協助警戒，希望減少追撞意外發生。
據了解，目前交通部高速公路局的事故處理小組有20輛緩撞車，國道警察有31個外勤分隊，但沒有緩撞車。現行國道發生事故，員警第一時間趕抵現場，通常員警處理一段時間後，高公局事故處理小組的拖吊車與緩撞車才會駛抵，追撞事件常發生在這段「空窗期」。
基層表示，國道警察處理事故，警示燈和警報器都有開，但肇事駕駛都說「直至撞到警車，才醒過來」，故只有擺上緩撞車，讓追撞車輛先撞上緩撞車，才能保障員警執勤安全。
國道警局表示，緩撞車未到位前，仍需高公局事故處理小組協助支援緩撞車。
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