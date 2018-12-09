用孫悟空治豬八戒12年／豬農養台灣獼猴 吃官司

2018-12-09

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市60歲陳姓養殖戶，聽信「只有孫悟空治得了豬八戒」的古早傳說，在豬舍裡養了一隻台灣獼猴，說來也巧，從此小豬仔隻隻健康，順利長大，他喜孜孜地形容「真的有用」；結果上月間被人檢舉他違法鍊拴猴子，保七總隊會同新北市動保處前往帶回該猴收容，並將陳男依違反野生動物保育法送辦，陳男委屈說：「不知道這是保育類動物。」

稱豬仔都平安 不知違反野保法

陳男說，多年前剛開始經營養豬場時，小豬仔連連暴斃或病死，讓他損失慘重，村裡老一輩告知，只要在豬舍養猴子「坐鎮」，豬隻就不會病死，長輩還以「西遊記」為例，表示除了唐僧外，只有孫悟空能治得了豬八戒。

他供稱，剛巧12年前，住在高雄市六龜的友人偶然間捉到一隻台灣獼猴無處飼養，安置到他的養豬場，從此所養的數十頭豬，果然都平安長大；至於用鐵鍊拴住則是怕牠亂跑。

保七總隊月前接獲「台灣防止虐待動物協會」通報，前往新北市淡水區這處養豬場，發覺台灣獼猴脖子上遭鐵鍊綁住，豢養在豬圈旁的髒亂環境中。

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