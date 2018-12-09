在同窗群組自揭遭撿屍 熟女要狼同學「學會尊重」

2018-12-09

國小同學會結束伸狼爪

〔記者楊國文／台北報導〕控告鈕承澤性侵的被害人說，提告目的是為了給他「警惕」，希望類似事件不再發生；新北市一名性侵受害人更進一步，她直接在國小同學的LINE群組上，揭發黃姓國小男同學性侵她，強調：「我不會原諒你，要教你學會尊重！」

還用女生的錢付摩鐵費

30多歲受害女子是在2016年間前往KTV參加國小同學會，當晚聚會結束，擔任房仲經紀人的黃男見被害人喝醉，自告奮勇叫計程車送她回家，途中先讓共乘的另一女同學下車，接著見被害人醉到吐在車上，趁機要運將送他們到摩鐵，兩度性侵被害人。

被害人事後驗傷提告，接著在國小同學LINE群組揭露黃男狼行，除強調絕不原諒，還說：「你竟從我皮包拿錢付計程車清潔費、MOTEL夜渡資」，黃雖在LINE上否認性侵，但也說出「在此慎重跟妳說聲道歉」等語。

道歉不認性侵 男判4年半

法官審理時，黃男表示女同學醉吐在計程車上，他不知對方住處，才到摩鐵讓對方清洗衣物。高等法院認為，黃若未性侵被害人，不應該僅單純否認及跟對方道歉，加上女方通過測謊、同學證詞等事證，認定被告強制性交有罪，判黃男4年6月徒刑。

示意圖

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