鈕承澤性侵疑雲／「誰帶她去鴻門宴？」檢擬傳女主管釐清

2018-12-09

〔記者吳政峰、許世穎／綜合報導〕名導鈕承澤被控性侵，案發當晚他邀請友人餐敘，被害人跟著女長官一起到鈕家，最後僅剩她和鈕男2人時「出事」；臉書「靠北影視」社團上，有人質疑「有想過是誰帶她去這個鴻門宴？」（見圖，取自臉書）加上鈕承澤當初原本想拿出60萬元息事寧人時，傳出居間奔走及計算出「以60萬元為宜」的即是女主管，因而女主管在全案中角色，引發影視圈人士議論。

女主管曾建議60萬元化解

據了解，台北地檢署承辦檢方已傳訊被害人及2名證人，尚未傳訊女主管，擬近日以證人身分傳喚，協助釐清相關案情。

鈕案曝光後，有人批評被害人當晚「自己不離開怪誰」，因而引出圈內人跟著在「靠北影視」貼文，直指「她回絕的話，你覺得她以後還有辦法在圈內接到工作嗎？」「面對這樣的壓力，她真的敢離開嗎？」「 有想過是誰帶她去這個鴻門宴？」等。對於不同看法的貼文，被影射的人未留言回應，外界也連繫不上，無從得知回應。

友人指 鈕沒說是男女朋友

另一方面，有媒體報導鈕男向警方主張，與該女是朝交往方向進行中的「男女朋友」，知情友人昨轉達，鈕承澤並未提到兩人是「男女朋友」，不明白為何會誤傳；鈕的委任律師胡原龍也說：「不知道從哪裡聽來的，不清楚。」

至於鈕承澤剃髮，鈕的友人說，之前鈕承澤都關在家中未出門，加上狀態不好，是律師建議他要出來說明及面對媒體時，稍微修飾一下，看起來比較體面。友人表示，鈕承澤這幾天情緒複雜，「充滿各種焦躁、後悔、愧疚，無論對劇組、演員，甚至對對方都是」。

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