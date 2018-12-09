身高170悍妻 家暴150小丈夫／摟小王高調炫男友 嗆夫沒路用

2018-12-09

越籍妻 生子稱責任已了

〔記者林嘉東／基隆報導〕身高150公分的李男為傳宗接代，在父母安排下，娶進一名近170公分高身兆亮麗的越南籍妻子，未料李妻生下一子後，漸漸瞧不起丈夫，經常對丈夫頤指氣使，還為了「小王」強逼丈夫離婚，不從就毆夫，李男委屈地提告妻子言語霸凌與家暴，警方將李妻依違反家庭暴力防治法函送法辦。

取得身分證後 常夜不歸營

李男是家中獨子，李父見兒子30多歲仍單身，4年多前透過婚姻仲介安排，為兒子從越南挑了小他10歲、但比他高了近20公分的女子為妻。2人成婚後，李妻為丈夫生下一子，疑似認為她的「責任已了」，不僅不照顧小孩，經常跟同鄉外出，玩到隔天才返家，遭李母斥責後，就把丈夫當出氣筒，罵夫：「沒路用」、「嫁錯人」等，2個月前取得台灣身分證後，更是三天兩頭不在家。

兒還小 夫不肯離遭妻爆打

日前李男與友人去九份，巧遇一名護花男子竟摟著他的妻子也來玩，李妻見到丈夫公然宣稱：「他是我男朋友！」返家後，強逼丈夫離婚，進而動手毆打丈夫。李男忍無可忍，驗傷後提告，並在警局跪求家暴官：「幫我主持公道！」李男指稱，兒子還小，需要媽媽，不希望孩子在破碎家庭中長大。

夫跪求家暴官：主持公道

警方通知李妻到案，李妻承認毆夫，也承認經常斥罵丈夫，但仍堅持：「希望他放了我，跟我離婚！」

身高不是距離 溝通才重要

基隆市警局婦幼隊長吳逸夫表示，妻高夫矮並不罕見，許多女方身高較高的夫妻依然恩愛，顯見身高不是距離，只要彼此相愛，一樣幸福；吳逸夫說，他自己的朋友圈中，就有男比女矮的夫妻檔，雖偶有爭吵，但雙方重視溝通，相互體諒下，婚姻生活甜蜜，身高對他們不是問題。

示意圖

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