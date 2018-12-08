公海攔截500公斤海洛因 調查局逮3操盤毒梟

2018-12-08

〔社會新聞中心／綜合報導〕法務部調查局北部地區機動工作站掌握情資，有一艘中國籍漁船從泰國金三角走私重達500多公斤、市價超過10億元台幣的海洛因來台，不過後來毒品轉運往第三國，我方與中方、泰方隨即聯手在該船航行公海途中攔截，一舉起獲該批500多公斤海洛因磚，我方隨後也在境內逮捕3名集團成員。

2嫌已收押 1嫌聲押中

我方調查，全案幕後毒梟是由台灣人、中國人與泰國人合組的跨國走私毒品集團，該集團原商議將海洛因磚從泰國載出境後，在海上由台灣漁船接駁走私來台，未料北機站監控台灣漁船出海後發現，中國漁船的航跡突然轉向，依中國漁船上船舶自動辨識系統（AIS）的航跡顯示，不來台灣，也不去中國，而是轉往第三國；由於運毒船是中國漁船，北機站趕緊聯繫中國公安，提供中國漁船航跡，由公安調派中國緝私艦前往攔查。

中國緝私艦上月卅日在海南島附近公海攔下該漁船，果然查扣500多公斤海洛因磚，逮捕船長、船員等多人。接著，北機站再於本月5日在基隆安瀾橋等地拘提、搜索集團同夥許榮同、陳仁和2人，移送後法院裁准收押，並於昨天再聲押另名共犯劉昂忠。

法務部調查局本月4日才宣布在中國進口的貨櫃內，偵破1.2噸K毒，其中700公斤K毒也是透過兩岸共打，逮捕幕後毒梟。

資料照

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