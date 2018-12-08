公公是摩鐵大亨 才剛當選村長

2018-12-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕凶嫌王麗芳的公公是地方上知名的「摩鐵大亨」，名下有3間汽車旅館及1間商旅，最近更剛當選村長，地方民眾萬萬沒想到，新科村長還沒走馬上任，家中就遭逢巨變。

檳榔攤起家 擁4間旅館

當地民眾表示，王女的公公從偏遠小村落的1間檳榔攤起家，經營過超市、餐廳，事業最成功的是汽車旅館，其為人豪爽，鄰里都稱讚，他對鄉里的宗廟事務也非常熱中，所以日前出馬角逐村長，順利高票當選。

王女的前夫是在15年前透過婚姻仲介，從印尼迎娶她入門。王女表面上是嫁入「摩鐵豪門」，但木訥的她，只能做做清潔工作，結婚沒幾年就因為2人個性不合出現裂痕，後來她懷疑丈夫外遇，離婚後只搬出去住了1天，隔天就為了經濟壓力又回到夫家，2人又到戶政所登記為夫妻。

第2次離婚是前夫以「旅館房間掃不乾淨」為由罵她，王女不願受辱，再度要求離婚，但3個月後又回來投靠夫家，再次登記結婚。兩年前2人第3次離婚，最後王女還是搬回家與前夫同住，迄昨天案發，2人仍為離婚狀態。

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