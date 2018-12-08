鈕承澤正在「複製」 張作驥性侵案

2018-12-08

〔記者吳政峰／台北報導〕鈕承澤被控性侵，他昨日赴警局說明傳出否認涉案，讓人聯想起5年前的導演張作驥性侵案，兩案案情有諸多雷同之處，且張作驥同樣否認犯行，最後被判刑3年10月入獄；曾任花蓮高分院法官的律師顏世翠認為，鈕承澤若犯案卻不斷狡辯，恐被視為態度不佳，會影響量刑。

兩人案情諸多雷同

2013年間，張作驥邀請女編劇到自己的住處兼工作室飲酒聊天，其他客人離去後，張見對方有醉意，性侵得逞。張作驥到案後辯稱，當天喝醉不知道發生什麼事情，友人有看到該女和他接吻，就算兩人真的發生關係也非強制性交，矢口否認犯行。

至於鈕承澤，不僅兩人都是導演，且鈕男同樣在自己住處兼工作室與人酒敘，等到只剩他和被害人時，涉嫌性侵對方，對方提告後他也是否認犯行；出現在2人身上的案情，甚至迄目前為止的訴訟手法，均如出一轍。

顏世翠指出，這類案件為僅有兩人在場的私密犯罪，實務上被告常以「情侶關係」抗辯，主張兩人是在情投意合下性交，絕無強制，此時若無其他證據佐證，有機會勝訴，但若在有其他客觀事實可證明是強制性交，卻還否認犯行，就會被視為犯後態度不佳，法官裁判時可能會反映在量刑上。

若鈕承澤最後與被害人和解並獲得原諒，顏世翠認為有機會獲輕判，不過因他之前曾觸犯「要塞堡壘地帶法」獲判緩刑，是否能再爭取緩刑，會有疑問。

鈕承澤與張作驥案件雷同處

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