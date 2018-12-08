另類黑歷史／20年前演兩部性侵戲 被酸「根本預言劇」

2018-12-08

〔記者許世穎／台北報導〕52歲導演、演員鈕承澤近日被指控在拍攝新片「跑馬」期間，涉性侵女性工作人員，引起網友議論，除了不少「黑歷史」被起底，過去的影視作品也被惡搞，還有人發現他20年前在兩部戲都上演性侵犯戲碼，被認為「根本預言劇」。

臉書粉絲頁「卡提諾狂新聞」翻出鈕承澤10多年前在「包青天」演出的58秒片段，只見豆導飾演仗勢欺人的好色王爺，緊抱民女「玉娘」，更淫笑說：「我一個侯爺難道還辱沒了你不成？來～」被趕到的展昭阻止惡行，最後他在牢裡哭。

臉書社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」則貼出警世劇場「台灣靈異事件」的「飛頭傳奇」單元，該集改編自日本女子井口真理子在台遭計程車司機殺害案件，豆導在片中飾演凶殘的凶手，還用十字弓射殺對方。

華視臉書小編回︰謝謝支持

更巧的是，這兩部戲都是華視製播的戲劇，華視的臉書小編也搞笑回：「謝謝各位網友的支持，華視會繼續製作更多預知類古裝劇，以符合未來的新聞需求」，網友除了笑讚華視是選角天才，更虧豆導20年前就神預言自己未來。

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