女方LINE對話打臉 鈕連她姓啥都不清楚

2018-12-08

女說不曾感覺被追求 堅決提告 盼類似事件勿重演

〔記者邱俊福、許世穎／台北報導〕鈕承澤昨向警方的供述，未承認犯下性侵案，還稱2人互有好感，此與被害人指控的說法不同；被害人投訴媒體出示雙方LINE的對話紀錄稱，2人並非男女朋友，她從來沒有感覺被「豆導」追求過，對方連她姓什麼都不清楚，至於堅決提告，是希望能達到「警惕」效果，期盼類似事件別再重演。

鈕LINE對話連聲對不起

被害人向「聯合新聞網」投訴，表示案發後，第一時間就去醫院驗傷，豆導一直想要賠償，她深怕成了「封口費」而拒絕。被害女子和鈕承澤的LINE對話紀錄顯示，鈕承澤上月24日凌晨一點，先傳簡訊「上車了嗎？到家跟我說一聲好嗎？」隨後就說「對不起」。

鈕說沒辦法原諒我自己

女方上月26日回應：「你的對不起我有收到了，但我現在沒辦法說出原諒這種話，我很害怕。」鈕回應：「真的很對不起，最在乎的是怕妳被傷害」、「妳有權利不原諒我，但真的很希望可以跟妳聊聊，當面致歉。」「如果妳最後因為這件事而有了無法癒合的傷口，那我自己都沒辦法原諒我自己…」

鈕承澤上月28日又傳訊息：「妳好好休息，有甚麼我能做的都請讓我知道，對不起。」鈕與被害女子另一個LINE對話截圖中，鈕提及：「妳姓X喔，想喝一杯的話可以跟我說喔。」女：「對呀，我姓X，哈哈謝謝導演，我明天還要早起，今天不能喝酒啦。」顯見鈕承澤連女方姓什麼都不清楚，遑論互有好感，甚至是男女朋友。

被害人投訴稱，豆導僅有一次相約喝酒，被她拒絕，隨後也僅有一次關心，互動不多，2人沒有男女朋友關係，且從她回給對方「我現在還沒辦法說出原諒這種話…」對話，即說明對方對她的舉動不是她情願的。她並稱，豆導對她沒有特別照料，僅有工作時調侃，沒有被追求的感受。

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