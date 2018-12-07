今彩539 頭獎1注 竹市開出

2018-12-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107000098期威力彩，頭獎連3摃。昨晚開獎的第107000292期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新竹市東區國華街2號「一路發彩券行」。昨晚開獎的第107000196期雙贏彩，頭獎則摃龜。

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