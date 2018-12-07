稱錢被偷 78歲暴躁父砍女兒

2018-12-07

〔記者徐聖倫／新北報導〕78歲周姓老翁與兒、女相處不睦，平時獨居在新北市中和區中興街某社區大樓3樓，周翁女兒昨天下午回父親住處拿私人物品，周翁誤以為女兒回來偷錢，持菜刀劈砍女兒，周女臉部鮮血直流逃出，送醫後幸無生命危險；警方將周翁逮捕，依傷害罪送辦。

鄰居說，周翁疑精神狀況不佳，有酗酒惡習，年輕時就常與兒、女起口角，動不動就出手打人，孩子大了紛紛搬出去住，不願意和他一起住。周翁晚年有年紀相仿女友照顧起居，她表示，周翁是包租公，房屋由兒子打理，每月匯錢給他；女友也證實周翁愛喝酒，常常不知道錢放到哪邊，自己也找不到。

警方調查，住在永和區的周女昨下午獨自返家，見到父親未多聊，逕自收拾私人物品打算快速走人，未料周翁拿出皮包大罵「你把我的錢拿光了」，周女還來不及反應，就見周翁拿出菜刀攻擊，女兒被刀劈到臉、手等3處，當場濺血。周翁被帶回警所後仍稱，自己的錢被女兒偷光；周女強調只是回家拿點東西，父親總是這樣脾氣暴躁。

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