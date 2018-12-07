餵迷魂豆花 51歲阿公猥褻女同事

2018-12-07

宜縣府臨時人員摻鎮定劑

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府所屬某單位，竟發生男性工作人員用「迷魂豆花」迷倒年輕女同事猥褻！該名賴姓臨時人員將摻入鎮定劑的豆花遞給小玉（化名）食用，小玉吃完後精神恍惚昏沉，遭51歲已當阿公的賴男強吻和摸大腿，宜蘭地院依藥劑強制猥褻罪判賴男3年4月徒刑。

女藥效未退 買晚餐時睡著

判決指出，賴男去年得知小玉工作上遭遇困難，頻現殷勤，某日騙小玉「課長已經說好要調整工作」，邀小玉下班後到公務車上討論，賴將準備的1碗熱豆花給小玉食用，小玉吃了幾口感到昏沉想睡，賴不斷問：「要不要多吃點？」「沒喝完很浪費」，隨後牽住小玉的手和撫摸大腿，小玉收手想離開，賴卻拉下對方的外套強吻，小玉奮力推開賴男後逃離。

小玉在返家路上到餐廳買晚餐，因鎮定劑藥效未退，在餐廳桌上睡著，被老闆叫醒始離去。

她提告指稱，回家後腦筋空白，隔天睡醒察覺被下藥，就醫驗血檢出鎮定劑成分。事發後賴男傳簡訊給小玉道歉「不知道會變這樣」，但否認在豆花裡下藥。

事後傳簡訊道歉 否認下藥

宜蘭地院合議庭認為，賴男為滿足性慾，利用小玉希望調整工作的可乘之機，拿摻藥豆花給她食用，動機卑鄙、手段拙劣，且未和解取得女方原諒，依此判刑3年4月，可上訴。

賴男服務單位表示，賴被起訴後就將他解職，並對小玉啟動關懷機制。

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