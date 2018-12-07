悍妻擁3個小王 正「公」回家要先通報

2018-12-07

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子2年前娶回悍妻，回家前若沒事先通報妻子，常遭妻子怒罵或被拒於家門外，前年還一度被趕出家門，去年1月曾妻生病住院，曾男從家中事物驚覺妻子竟有3名「小王」，其中「2號小王」楊男送她1本「寶貝專用券」，妻子每回出示2張券，就可享受對方的「按摩、公主抱」服務，「1號小王」則幫曾妻付租；新北地院判決曾妻須賠償丈夫10萬元，同時判准離婚。

沒通報 會被反鎖或怒罵

據了解，曾男與大3歲、有一段婚姻的妻子結婚後，租屋同住；曾男指控，妻子婚後常以心情不佳為由，要他回家前須先通報，下班前一定要打電話問「幾點可以回家」，若沒照辦，會遭反鎖家門或被妻子激動怒罵等。

曾男主張，妻子前年兼差酒吧工作，常常清晨爛醉回家，他若出言關心，也會遭責罵「你錢賺得少、無權過問」，後來她以身心狀況不佳，拒絕他回家，甚至趕他出門、1個半月不要聯絡。

去年1月，他因妻子生病住院，總算可以自由進出家門，結果驚見屋內有楊姓男子的私人物品，發現2人互稱老公、老婆，並討論何時結婚、搬家等；不僅如此，楊除了把2人接吻照當臉書封面，還贈送妻子1本可無限期使用的「寶貝專用券」，吵架時妻子可拿出專用券，楊男就得閉嘴聽話，若需按摩、公主抱等，得用2張券。

法官判離 妻賠夫10萬元

曾男氣憤找妻子理論，妻子否認偷情，辯稱楊男出車禍沒錢，付不起房租，她出於道義才暫時供住，接吻照只是喝酒肢體接觸，沒有什麼。

但曾男還發現另名劉姓男子長期幫妻子付房租，後來劉男也承認在曾妻前段婚姻時，就與曾妻交往，始終一直維持性關係；不僅如此，劉男因不滿自己付錢，曾妻卻瞞著他讓曾男及1名叫「冠廷」的男子入住，揚言提告，曾妻知道後也替「冠廷」叫屈，表示：「跟冠廷有什麼關係？」

曾男依此訴請離婚及求償50萬元，曾妻沒出庭抗辯或提書狀抗辯，法官審理後認定曾妻違反婚姻忠誠義務，判准離婚及賠償10萬元。

悍妻擁3個小王示意圖

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