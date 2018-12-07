傳被豆導逼拍裸戲 柯奐如：確實不舒服

2018-12-07

〔記者吳琬婷、蕭方綺／台北報導〕「豆導」鈕承澤被爆出涉嫌性侵女工作人員，震驚演藝圈，他過去的拍片爭議也被一一起底，2007年他和張鈞甯拍「我在墾丁*天氣晴」時，曾被疑假公濟私強吻張鈞甯的脖子；同年和柯奐如合作「情非得已之生存之道」，又在未先告知情況下，半強迫對方近裸拍床戲，讓她事後坦言「很不舒服」；2012年自導自演「愛LOVE」時，有場和舒淇的床戲，他頻頻NG，被工作人員指「自肥」。

鈕承澤當年傳出對張鈞甯有好感，包括電影、電視劇都捧她當女主角，還親自上陣拍親密床戲，更加戲強吻張鈞甯的脖子，被疑吃女星豆腐，當時在慶功宴上有記者問及此事，他還當場翻臉破口飆罵，掀起熱議。

張鈞甯：拍片正常

張鈞甯昨出席活動，僅回應：「我也是看新聞才知道，不適合發表什麼言論。」也否認拍攝期間被鈕強吻，「我跟他拍片都是正常，沒有不舒服。」

之後鈕承澤執導國片「情非得已之生存之道」，在拍片現場以「為藝術犧牲」為由，疑半強迫柯奐如全裸上陣拍床戲，讓她感覺很不舒服，還傳出她因此崩潰痛哭、身心受創，後來透過母親找人談，鈕承澤才同意刪減床戲鏡頭，當時鈕喊冤說：「沒有覺得她看起來不開心。」

柯奐如昨回應此事時說，「當時沒到全裸拍攝，但確實感到不舒服」，而她僅歸因於雙方溝通不足，細節不願多談。

舒淇留言：勇敢面對

昨又有工作人員爆料，2012年豆導自導自演「愛Love」時，跟舒淇有場床戲，明明是很簡單的床戲，他卻NG超多次，劇組很多人覺得莫名其妙、翻白眼，認為他趁機「自肥」。

對此，傳訊舒淇經紀人在截稿前未有回應，但舒淇本人在鈕承澤臉書聲明下留言「勇敢面對」。

導演洪伯豪曾參與豆導「軍中樂園」拍攝，他昨出席短片首映會，表示第一時間得知很驚訝，但不知事件內幕，不便評判，僅說「在合作時候，沒察覺到他會對女性毛手毛腳」，也表示「若他真的犯錯，相信他會勇於認錯、面對」。

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